У тернопільських службах таксі розповіли, чи будуть піднімати тарифи на проїзд

28/03/2017 Розмір тексту:

Таксисти хочуть за мінімальний проїзд 35 грн, а за один кілометр містом – 7.50. Керівники служб таксі кажуть, що про страйк нічого не знали і піднімати тарифи не збираються.

Нагадаємо, страйк таксистів щодо підняття тарифів до 35 грн на мінімальний проїзд відбувся вранці 27 березня. Водії скаржились, що діючі тарифи – 25 грн за мінімалку, не покривають їхніх витрат на авто, а керівники служб таксі не хочуть їх піднімати. Кореспонденти “20 хвилин” звернулись у кілька тернопільських служб таксі, водії яких були на страйку. У відповідь почули одне і теж: “Ми не страйкуємо, тарифів не піднімаємо і ініціатор страйку не ми, а інша служба таксі”.

– Наші водії не страйкують, дійсні тарифи їх задовільняють, – коментує директор інформаційно-диспетчерської служби таксі “Джокер” Ірина Копачівська. – Про страйк ми знаємо. Наші водії розповіли, що водії таксі “Пілот” зупиняли таксі, які проїжджали повз і вмовляли їх, щоб ті долучились до того страйку.

Як каже пані Копачівська, водіїв служби таксі “Джокер” на місці страйку було 5, проте вони там були лише з цікавості, щоб послухати, про що йде мова.

Керівник служби таксі “Пілот” Микола Корендій запевняє, що ані їхнє підприємство, ані водії, які у ньому працюють, не були ініціаторами страйку.

– Про страйк я нічого не знав і, якщо чесно, то водії нашої служби таксі не звертались до мене щодо підняття тарифів до 35 гривень, – каже Микола Корендій. – До речі, в статті про страйк вказано, що за один кілометр зараз тариф – 5.50-6 гривень. На початку березня цей тариф підняли до 6.80 грн. І щодо цієї ситуації, то підняття тарифів має бути економічно обгрунтованим. І ще нюанс – зараз всі авто таксі їздять на газі.

Щодо ініціаторів страйку, то на думку пана Миколи, у кожній фірмі таксі є кілька водіїв активістів, які підбивають на подібні страйки інших.

– Так, водії обурюються щодо тарифів і звісно, що вони б хотіли підвищення, але я завжди ціную думку своїх працівників, тобто водіїв, і пасажирів, – коментує Микола Корендій. – І взагалі згідно законодавства немає такого, як мінімальний проїзд. У нашій службі є послуга подачі авто, яка і коштує 25 гривень. Я не знаю, хто там ініціатори цього страйку, але точно не “Пілот”. Офіційно заявляю, що найближчих два місяці ми тарифи не підніматимето.

У службі таксі 549 диспетчери на запитання журналіста “20 хвилин” теж відповіли, що їхні водії не страйкують.

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