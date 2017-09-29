У тернопільських школярів масово крадуть мобільні телефони

29/09/2017 Розмір тексту:

У дитини вкрали мобільник – такі звернення мешканців області все частіше документують правоохоронці. 27 вересня ґаджети пропали у двох малолітніх мешканців обласного центру.

Телефон у одного зі школярів витягнули з рюкзака у приміщені школи, інший – у тролейбусі.

Такі випадки непоодинокі. Причина – діти не завжди відповідально і бережно ставляться до свого майна. А телефон, захований у кишеню верхнього одягу чи рюкзака, є легкою здобиччю для злодіїв. У громадському транспорті в час пік чи в черзі у супермаркеті дитина навіть не помічає як спритний злодій викрадає засіб зв’язку.

Тому купуючи дитині мобільний телефон, не забудьте навчити її правил безпечного користування. Поясніть, що телефон не можна носити у зовнішній кишені верхнього одягу, сумки чи рюкзака. Не слід залишати телефон у загальнодоступних місцях – роздягальнях, їдальнях, актових залах навчальних закладів. Там їх легко поцупити, а потім важко знати.

Не бажано користуватися побілкою без потреби в людних місцях. Поясніть дітям, що дорогий телефон – приманка для зловмисників, його можуть просто вирвати з рук, або ж шахрайським способом заволодіти, наприклад під приводом терміново зателефонувати.

Зрештою, навіть найпростішої моделі буде достатньо, аби ваш школяр був на зв’язку, повідомляють у поліції.