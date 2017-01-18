У тернопільських школах зросла вартість харчування

18/01/2017 Розмір тексту:

Харчування одного учня в школі тепер коштує 32 гривні.

Вартість харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя на 2017-ий рік затвердили під час засідання виконавчого комітету 18 січня. Подібне рішення приймають щороку після завершення зимових канікул.

Вартість сніданків залишилася на тому ж рівні, що й минуло річ, а обіди подорожчали на 80 копійок. Додали також вартість підвечірка та вечері. Тепер сніданок коштує 8 гривень, обід – 12.80, полуденок – 3.20, вечеря – 8 гривень.

Прийнятим рішенням також затвердили категорії учнів, які звільняються від плати за харчування. Це діти – сироти та діти, позбавленні батьківського піклування; діти із малозабезпечених сімей; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах. Діти, батьки яких загинули під час участі в АТО; Діти, баки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО; Діти, батьки яких беруть участь в АТО (протягом перебування в зоні АТО); діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО; учні Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю з посиленою фізичною підготовкою.

Щоб отримати пільги на харчування батькам або опікунам необхідно подати до навчального закладу відповідні довідки і документи.