У тернопільських школах хочуть запровадити факультатив з підготовки до шлюбу

24/05/2017 Розмір тексту:

Факультатив підготовки до шлюбу необхідний у загальноосвітніх школах, – стверджують тернопільські борці за сімейні цінності. Вони вважають, що велика кількість розлучень є причиною відсутності підготовки до сімейного життя.

Нагадаємо, минулого тижня у Тернополі популяризували сімейні цінності. Обласний центр перейняв ініціативу західних країн щодо проведення Тижня Подружжя. Співорганізатор цього заходу Іван Мудрий вважає, що на цьому популяризація традиційної сім’ї не завершується.

«Ми хочемо, щоб у тернопільських школах дітей готували до майбутнього сімейного життя. Оскільки багато питань щодо цього діти дізнаються з вулиці. А важливо, щоб було правильне повноцінне виховання. Думаю, було б непогано, якби у тернопільських школах був факультатив тривалістю хоча б однієї години на тиждень, де дітей навчали б про шлюб і про сімейне життя. Це у майбутньому обов’язково дасть свій результат. Але важливо, щоб ці уроки були цікавими, і щоб їх викладали хороші педагоги».

Ініціативу щодо впровадження факультативу з підготовки до шлюбу у загальноосвітніх школах розглядатимуть на сесії міської ради.

Софія Романська