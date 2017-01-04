У тернопільських родинах гостюватимуть діти з Луганщини

04/01/2017 Розмір тексту:

15 дітей із Луганщини приїхали на Тернопільщину, щоб відсвяткувати Різдво. Вони гостюватимуть у тернопільських родинах, а також відвідуватимуть визначні місця краю.

Щороку на Тернопільщину приїжджають гості зі Східної України. Цьогоріч команда з Луганської області складає 15 дітей. «Ми вже запланували для них програму відпочинку, зокрема передбачені відвідини замків області та подорож до Зарваниці. У родинах тернополян діти мешкатимуть до восьмого січня. Вони познайомляться із нашими традиціями, а також поділяться своїми звичаями. А велике християнське свято Різдво відсвяткують у Марійському духовному центрі в Зарваниці», – розповідає начальник управління у справах сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний.

Пані Олена щороку супроводжує школярів до Тернополя. Жінка впевнена, що різниці між сходом і заходом немає, це міф країни-агресора, тобто Росії.

«Нашим діткам дуже подобається бувати у вас. Насправді регіон дуже цікавий, нам подобається тут освоювати і пізнавати різні українські традиції, які ми потім передаємо у себе. Також будемо раді приймати гостей з Тернопільщини. Вірю, що таким чином ми зможемо об’єднати нашу країну, адже по-справжньому об’єднатися можна лише, спілкуючись один з одним», – додає директор Рубіжанського міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Олена Тарасенко.

Для тернопільських дітей також планують організувати аналогічні поїздки на Східну Україну.