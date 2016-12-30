У тернопільських підприємців вчора був “армагедон”

30/12/2016 Розмір тексту:

Величезні черги вистоювали тернопільські підприємці біля Відділу держреєстрації. Ті, хто не закрив свій бізнес 29 грудня, з 1 січня платитимуть 704 грн щомісяця, навіть якщо тимчасово не отримують прибутку.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) з 1 січня будуть платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 грн, навіть якщо тимчасово не отримують прибутку. Такий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» нещодавно підписав Президент.

– Стою тут з восьмої ранку, а переді мною ще десь двісті людей, – розповіла “20 хвилин” тернополянка Любов Плотнікова. – Я не працюю підприємцем вже 10 років. Але не закривала бізнес, бо думала може вернусь до роботи – відкриватися знову проблематично. І чому я не працюючи повинна платити 700 гривень щомісяця, і це при пенсії 1200 грн? Стало відомо про це в останній момент, а сьогодні останній день роботи перед святами. Чиновники так звикли – “найкращі новини під йолочку”.

Нагадаємо, робочий день працівників відділу державної реєстрації у Тернополі мав завершитись о 13:00, але через велику кількість людей його продовжили до 19.00.

– Таку річ можна було б зробити в електронному варіанті, – каже підприємець Тарас. – Я спеціально вчора взнавав, що великих містах так можна зробити, а в Тернополі все як не в людей. А після цієї черги потрібно ще вистоювати чергу в податковій.