У тернопільських патрульних – щедрий “улов”. ФОТО

11/09/2018 0
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Протягом вихідних патрульні виявили речовини невідомого походження у 3 тернополян.

На вулиці Дівочій близько 1 години ночі 8 вересня працівники підрозділу «ТОР» помітили підозрілу особу. Чоловік намагався уникнути зустрічі з поліцейськими. У 31-річного громадянина патрульні виявили чотири поліетиленових пакети з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, схожою на марихуану.

Трохи пізніше інспектори знайшли у 25-річного хлопця згорток з речовиною рослинного походження на вулиці Тарнавського.

Три пакетики з, ймовірно, марихуаною патрульні виявили під час поверхневої перевірки у 23-річного тернополянина на вулиці Володимира Великого.

У всіх випадках затриманих передали слідчим. Знахідки вилучили в присутності свідків і передали на експертизу.

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