У тернопільських парках знову з’явився велопатруль

01/05/2017 0
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У Тернополі знову запрацював поліцейський велопатруль.

Громадський порядок разом з автомобільними та пішими патрулям відтепер забезпечуватимуть і поліцейські на велосипедах. Наразі вони патрулюють в парках, а згодом охоплять територію Далекого пляжу.

Зазначимо, що велосипеди патрульних обладнали спеціальними світлодіодними відбивачами і маячками. З собою вони мають всі необхідні спецзасоби і документи, тому відразу можуть реагувати і фіксувати правопорушення, щоб забезпечити громадський порядок.

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