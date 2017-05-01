У тернопільських парках знову з’явився велопатруль
01/05/2017 0
Розмір тексту:
У Тернополі знову запрацював поліцейський велопатруль.
Громадський порядок разом з автомобільними та пішими патрулям відтепер забезпечуватимуть і поліцейські на велосипедах. Наразі вони патрулюють в парках, а згодом охоплять територію Далекого пляжу.
Зазначимо, що велосипеди патрульних обладнали спеціальними світлодіодними відбивачами і маячками. З собою вони мають всі необхідні спецзасоби і документи, тому відразу можуть реагувати і фіксувати правопорушення, щоб забезпечити громадський порядок.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...