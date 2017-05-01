У тернопільських парках знову з’явився велопатруль

01/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі знову запрацював поліцейський велопатруль.

Громадський порядок разом з автомобільними та пішими патрулям відтепер забезпечуватимуть і поліцейські на велосипедах. Наразі вони патрулюють в парках, а згодом охоплять територію Далекого пляжу.

Зазначимо, що велосипеди патрульних обладнали спеціальними світлодіодними відбивачами і маячками. З собою вони мають всі необхідні спецзасоби і документи, тому відразу можуть реагувати і фіксувати правопорушення, щоб забезпечити громадський порядок.