У тернопільських парках відкрили весняно-літній сезон

05/05/2017 Розмір тексту:

Тернопільські парки готові приймати відпочивальників. Весняно-літній сезон від п’ятого травня вважається офіційно відкритим. Тернополян хвилює, чи безпечно там відпочивати.

Тернополянка Тамара Григорівна щодня прогулюється парком «Топільче» з внуками. Жінка розповідає, що минулого року її шестирічний внук травмувався на атракціоні, тож тепер уникає такого відпочинку. «Дитина минулого літа випала з атракціону. Це було просто жахливо. На щастя, сильно не травмувалася. Але всеодно страшно. Тепер боїмося навіть близько підходити до атракціонів. Вони ж такі старі,їх вже давно пора замінити новими. А ще боїмося кліщів, бо теж мали випадки укусів».

В «Об’єднані парків культури і відпочинку міста Тернополя» запевняють що всі атракціони перевірені і готові до експлуатації. «Перед початком сезону всі атракціони було протестовані, старі деталі замінені. Все відремонтовано. Думаю, ми можемо гарантувати безпеку маленьким відвідувачам. Оскільки необхідні технічні експертизи відбуваються перед тим, як запускати атракціон. Всі процедури відбуваються за встановленими правилами», – відзначає діловод КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» Наталія Мишкун.

Нагадаємо, всього в обласному центрі – чотири парки, у двох з них працюють атракціони підвищеної небезпеки.

Софія Романська