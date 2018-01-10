У тернопільських маршрутках з’являться контролери

10/01/2018 Розмір тексту:

Через непорозуміння між водіями та перевізниками у Тернополі 10 січня окремі водії приватних перевізників не вийшли на маршрути. Попри це весь комунальний громадський транспорт працював у штатному режимі.

Цього дня водії прийшли до міської ради з декількома скаргами, повідомляють у прес-службі. Зокрема, вони не розуміли, яким чином після впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд (АСОП) отримуватимуть зарплату, а також, хто здійснюватиме контроль за пасажирами.

«Тернопіль сьогодні впроваджує новацію, яка діє в усьому цивілізованому світі. Цей перехідний етап є складним, але є розуміння між усіма сторонами, що він необхідний, – зазначає міський голова Сергій Надал. – За результатами сьогоднішньої зустрічі ми домовилися, що перевізники повинні переходити на інший режим роботи, зокрема розраховувати зарплату водіям за год./км., що стимулюватиме їх відпрацьовувати весь графік. Також буде доставлено у тестовому режимі додаткові зчитувачі оплати проїзду».

Також з понеділка працюватиме система контролю. Тобто контролери перевірятимуть наявність проїзних квитків та документів на проїзд у пасажирів, що полегшить роботу водіям. А ті особи, які не матимуть квитків, будуть оштрафовані у 20-ти кратному розмірі.

«Виплата заробітної плати водієві – це питання кожного підприємства, яке повинне узгодити рівень зарплати з водієм. Усе нове впроваджується складно, тому потрібно проводити роз’яснювальну роботу з пасажирами та водіями, – зазначив директор ТОВ «Менс-Авто» Андрій Намака. – Оскільки є нарікання водіїв на некоректне спілкування пасажирів тощо».

Нагадаємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів та Закону України з 2 січня у Тернополі впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті, незалежно від форм власності.

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