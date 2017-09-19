- фільми в кінотеатрах України
У тернопільських маршрутках орудують “щипачі”
19/09/2017 0
Розмір тексту:
Вчора, 18 вересня, у поліцію звернулася жінка, яка стала жертвою маршрутних крадіїв.
Як повідомляє Терен, трапився інцидент близько обіду.
46-річна тернополянка розповіла поліцейським, що невідомі у маршрутному таксі витягнули із її сумочки мобільний телефон, який вартує понад 6 тис. грн. Подробиці інциденту наразі встановлюють.
Однак, поліцейські радять тернополянам бути обережними, адже пильне око шахраїв та злодіїв ніколи не спить.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...