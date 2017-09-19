У тернопільських маршрутках орудують “щипачі”

19/09/2017 0
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Вчора, 18 вересня, у поліцію звернулася жінка, яка стала жертвою маршрутних крадіїв.

Як повідомляє Терен, трапився інцидент близько обіду.

46-річна тернополянка розповіла поліцейським, що невідомі у маршрутному таксі витягнули із її сумочки мобільний телефон, який вартує понад 6 тис. грн. Подробиці інциденту наразі встановлюють.

Однак, поліцейські радять тернополянам бути обережними, адже пильне око шахраїв та злодіїв ніколи не спить.

 

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