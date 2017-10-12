У тернопільських маршрутках незабаром з’являться контролери. ВІДЕО
12/10/2017 0
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Не лише у тролейбусах, а й в маршрутках вже невдовзі з’являться контролери.
Коли саме та якими будуть їхні завдання – дивіться в сюжеті ІНТБ.
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