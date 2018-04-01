У тернопільських маршрутках на пасажирів чатує небезпека
01/04/2018 0
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Від рук невідомих у громадському транспорті потерпіла жителька обласного центру.
Жінка не зауважила той факт, як незнайомець витяг гаманець з її сумочки. Саме через те, що тернополянка зберігала пін-код разом з банківською карточкою, кишенькар збагатився не лище на 600 гривень які знаходились в середині, але й на 2300 гривень, які в подальшому зняв через банкомат.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка», повідомляють у поліції.
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