У тернопільських маршрутках можна буде їздити без грошей

26/01/2017 Розмір тексту:

Верховна Рада України прийняла закон про запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Відтак найближчим часом тернопільські маршрутки чекають нововведення.

Запровадження електронного квитка має ряд переваг, – кажуть в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради. Зокрема буде можливість отримувати точну статистику пасажиропотоку, зникне необхідність оплачувати проїзд готівкою.

«Ми вже запровадили електронні квитки у тролейбусах міста. Наразі є потреба у запровадженні таких квитків і в маршрутках. Точніше, це вже необхідність, оскільки ми маємо відповідний закон. Поки що ведуться підготовчі роботи для реалізації цього нововведення. Радує те, що електронний квиток надасть ряд переваг, зокрема те, що готівка буде поступати винятково через банківську систему, відповідно водій отримуватиме зарплату через картку, розмір зарплати встановлюватиме роботодавець. Також ще одна перевага – це те, що податки буде сплачено у повному обсязі», – відзначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Після запровадження електронного квитка побільшає вимог до роботи водіїв маршруток, а за порушення їх чекатиме відповідальність. Продаватимуть електронні квитки на зупинках. Також у Тернополі планують запровадити єдиний електронний квиток, яким можна буде користуватися і в маршрутках, і в тролейбусах.