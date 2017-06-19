У тернопільських ляшкістів змінили куратора

19/06/2017 Розмір тексту:

Центральний офіс партії для цього делегував нардепа Ігоря Мосійчука.

Інформацію про нового куратора у Facebook підтвердила депутат Тернопільської міської ради Оксана Яциковська.

До цього цю функцію формально виконував нардеп Юрій Чижмарь. Однак через конфлікт з Яциковськими не міг повноцінно управляти організацією.

Минулого тижня Мосійчук перебував з інспекційною поїздкою на Тернопільщині. Крім кількох піар-заходів політик зустрівся з активом тернопільських радикалів. Розмова була жорсткою і неприємною для багатьох депутатів місцевих рад, які отримали мандати завдяки бренду Ляшка. Нардеп наполягав на керованості фракцій у місцевих радах. Не виключено, якщо вказівки Мосійчука не будуть виконані, то до порушників спокою будуть вжиті санкції.