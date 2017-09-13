У тернопільських ляшкістів закінчилося двовладдя

13/09/2017 Розмір тексту:

Перемогу у кількарічній кулуарній боротьбі за право очолювати тернопільський осередок Радикальної партії отримав голова партійної групи в облраді Богдан Яциковський.

Виборча конференція, яку 9 вересня приїхав проводити з Києва нардеп Мосійчук, обрала Яциковського головою облорганізації.

Таким чином, родині Яциковських (мати Богдана є депутатом міськради) вдалося обіграти нардепа Юрія Чижмаря, який кілька років безуспішно намагався здобути контроль над тернопільськими ляшкістами та провести на цю посаду свою людину. Показово, що 9 вересня більшість людей Чижмаря не змогли потрапити на конференцію.

Шлях у ляшкісти 33-річний Яциковський розпочав в 2015 році, зумівши вибороти “радикальний” мандат на місцевих виборах. Тоді Яциковському відверто пощастило, адже для більшості колег, які працювали у вертикалі Януковича, дорога в майданівські партії була закрита. Натомість Богдан знайшов шпаринку, завдяки якій прописався в післяреволюційному форматі влади. Більше того, Яциковський переграв досвідченого у кулуарних ігрищах ставленника Чижмаря – Сергія Тарашевського та очолив фракцію в облраді.

Отримавши публічний майданчик, Яциковський своєю харизмою загнав у тінь Тарашевського та решту кумедних місцевих радикалів.

Ключовою стала заміна партійного куратора області на нардепа Мосійчука. Побачивши потенціал Яциковського, досвідчений політик довго не вагався та переконав Ляшка вирішити задавнену кадрову проблему на Тернопільщині.

Відтак, молодий політик отримав карт-бланш на керівництво тернопільськими радикалами. Уже найближчим часом наслідки цього відчують його опоненти. У першу чергу, це люди Чижмаря в районах, а також міська організація, яку очікує серйозне переформатування.