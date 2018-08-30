У тернопільських лікарнях орудують злодії

30/08/2018 Розмір тексту:

Викрали гроші з лікарняної палати – така неприємність трапилася з мешканкою Козівського району. Жінка приїхала на лікування до обласного центру і натрапила там на злодія.

Пацієнтка залишила сумку з грошима в палаті, а сама пішла на процедури. Повернувшись, зрозуміла, що стала жертвою крадіжки Зник гаманець, а з ним і 1000 гривень. Про неприємність потерпіла повідомила поліцейських.

На жаль, подібні випадки непоодинокі. Зловмисники часто обирають лікувальні заклади об’єктами крадіжок і їх не спиняє той факт, що кошти, які вони викрадають необхідні на лікування. Часто крадуть і мобільні телефони.

Правоохоронці просять краян не залишати без нагляду свої особисті речі. Без потреби не брати з собою до лікувальних закладів цінностей, або ж добре пильнувати їх.