У тернопільських лікарнях орудують злодії
30/08/2018 0
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Викрали гроші з лікарняної палати – така неприємність трапилася з мешканкою Козівського району. Жінка приїхала на лікування до обласного центру і натрапила там на злодія.
Пацієнтка залишила сумку з грошима в палаті, а сама пішла на процедури. Повернувшись, зрозуміла, що стала жертвою крадіжки Зник гаманець, а з ним і 1000 гривень. Про неприємність потерпіла повідомила поліцейських.
На жаль, подібні випадки непоодинокі. Зловмисники часто обирають лікувальні заклади об’єктами крадіжок і їх не спиняє той факт, що кошти, які вони викрадають необхідні на лікування. Часто крадуть і мобільні телефони.
Правоохоронці просять краян не залишати без нагляду свої особисті речі. Без потреби не брати з собою до лікувальних закладів цінностей, або ж добре пильнувати їх.
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