У тернопільських крамницях можна безкоштовно брати продукти. ВІДЕО

17/02/2017 Розмір тексту:

“Потребуєш – візьми, можеш – поклади” – під таким гаслом у Тернополі встановили так звані “соціальні полиці” з безкоштовними продуктами. Ідею вже впровадили у кількох магазинах Тернополя.

Хліб, макарони, крупи, фрукти і навіть шоколад – далеко не весь перелік продуктів, які можна побачити на так званих «соціальних полицях». Стелажі з надписом «Потребуєш – візьми, можеш – поклади» у місцевих магазинах Тернополя стоять уже понад місяць, повідомляє ТВ-4.

Ідея не нова, та доволі проста. Покликана об’єднати містян та навчити дбати один про одного у такий спосіб. Схожі благодійні акції уже дають свої плоди у Полтаві, Луцьку та Львові.

Сім таких стелажів уже служать майданчиком для взаємодопомоги у тернополян. Ще три готуються зайняти своє місце. Найбільшими точками обміну харчами поки що є супермаркет «Сільпо», що на Кривоноса, 2б та у ТЦ «Орнава» на вулиці Живова. Організатори своєю чергою обіцяють, якщо ідея приживеться та отримає підтримку з боку керівництва продуктових магазинів, «соціальних поличок» більшатиме, а акція стане постійнодіючою.