У Тернопільських крамницях далі продають цукерки з хробаками. ФОТО

11/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі далі продають цукерки з “м’ясною начинкою”. Про черговий такий випадок нам повідомила читачка.

Тернополянка купила шоколадні цукерки в одному з магазинів обласного центру, що у мікрорайоні «Кутківці» по вулиці Золотогірська, 8. Прийшовши додому, жінка розгорнула обкладинку цукерків відомого бренду та побачила підозрілі діри. Розламавши цукерку, вона побачила хробака.



Читачка цікавиться, скільки часу мали стояти ці цукерки, аби у них завелися хробаки?

“Такі факти зустрічаються, коли кондитерські вироби зберігають разом з крупами. В крупах може з’явитися міль, яка «мігрує» в негерметично запаковані цукерки. Завдяки сприятливим умовам міль розмножується й, таким чином, у вашому десерті можуть з’явитися хробачки, – пояснює тернополянка. – Крім того, подібна ситуація моде виникати через прагнення власників крамниці легко заробити гроші. Придбати ледь не за безцінь товар та продати людям, які довіряють продавцям. Цікаво, а власники, бо це вони, а не продавці таке пропонують, що б відчували, якби купили своїм близьким і рідним такі сюрпризи?”