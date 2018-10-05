У тернопільських крамницях будуть маркувати російські товари?

05/10/2018 Розмір тексту:

Відновити у магазинах маркування товарів, які завезені із Російської Федерації запропонував депутат Тернопільської міської ради Олег Нитка. Свою пропозицію він озвучив на сесії п’ятого жовтня.

– Коли в Україні розпочалися бойові дії, в магазинах почали маркувати товари, які завезені з Російської Федерації: «Товар країни агресора». – Сьогодні зайдіть до магазину: жодного маркування, товари вільно продаються. Більше того, продаються у прикасовій зоні, де найбільший попит ні ті товари, починаючи від жуйок і закінчуючи чаями. Тому пропонуюнаступне. Перше: зобов’язати всі підприємства торгівлі повторно ввести маркування: «Товар країни-агресора» – будь -кий товар, який заходить з країни агресора, має бути маркований. Друге: заборонити продаж товарів країни-агресора у прикасовій зоні. Третє: з 1.01.2019 взагалі заборонити продаж будь-яких товарів, які завезені з Росії. Тернопіль вів обмеження щодо продажу алкоголю, ми це змогли зробити. І тут ми могли би стати першим містом в Україні, яке би відмовилося від цих товарів.

І міський голова, і депутати погодилися, що рішення важливе, але є певні перепони щодо його реалізації.

– Підтримую чисто патріотично ваше звернення, – каже Сергій Надал, міський голова. – Але є певні питання до регулювання такого рішення. Ми можемо його прийняти, але не зможемо забезпечити його виконання, тому що є закон, який це регламентує. Давайте приймати те, що зможемо проконтролювати. Ми всі підтримуємо те, що так воно би мало бути, але таке рішення мала б прийняти Верховна рада. Пропоную запровадити маркування в обов’язковому порядку, рекомендувати не ставити товар біля кас і зробити окреме звернення до ВРУ, щоб вони таке рішення прийняли. Доручити профільному управлінню спільно з муніципальною поліцією проконтролювати рішення ради стосовно маркування.

Секретар міської ради Віктор Шумада додав, що щорічно обсяги зовнішньоекономічної торгівлі з країною-агресором зменшуються і пропорційно збільшуються обсяги торгівлі з країнами Європейського Союзу. За рішення із пропозиціями міського голови проголосувало 34 депутати.

Ольга Трач

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