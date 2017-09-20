Тернопільські банки не видають грошових переказів з-за кордону? ВІДЕО

20/09/2017 2
Розмір тексту:
версія для друку

Українські банки не видають грошових переказів з-за кордону, на деяких осіб накладені обмеження щодо видачі грошей – таку інформацію повідомили телефоном у редакцію телеканалу глядачі.

Аби з’ясувати, що трапилось, журналісти звернулися за коментарем в один із банків у Тернополі.

Докладніше – у сюжеті TV-4.

 

  • Теги:

Коментарі (2)

зі здоровим глуздом

20/09/2017

Журналістики, а який саме банк представлено у публікашечці?

ifo

20/09/2017

банда в банках хочуть нажитись на грошах заробітчан, мудаки сидять штани протирають в той час як заробітчани важко працюють за кордоном

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи відповідають тернопільські ВУЗи статусу університетів?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,363 / 10.06m