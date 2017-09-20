Тернопільські банки не видають грошових переказів з-за кордону? ВІДЕО

20/09/2017 Розмір тексту:

Українські банки не видають грошових переказів з-за кордону, на деяких осіб накладені обмеження щодо видачі грошей – таку інформацію повідомили телефоном у редакцію телеканалу глядачі.

Аби з’ясувати, що трапилось, журналісти звернулися за коментарем в один із банків у Тернополі.

Докладніше – у сюжеті TV-4.

