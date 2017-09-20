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Тернопільські банки не видають грошових переказів з-за кордону? ВІДЕО
20/09/2017 2
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Українські банки не видають грошових переказів з-за кордону, на деяких осіб накладені обмеження щодо видачі грошей – таку інформацію повідомили телефоном у редакцію телеканалу глядачі.
Аби з’ясувати, що трапилось, журналісти звернулися за коментарем в один із банків у Тернополі.
Докладніше – у сюжеті TV-4.
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Коментарі (2)
зі здоровим глуздом20/09/2017
Журналістики, а який саме банк представлено у публікашечці?
ifo20/09/2017
банда в банках хочуть нажитись на грошах заробітчан, мудаки сидять штани протирають в той час як заробітчани важко працюють за кордоном