У тернопільських аптеках заборонили продавати популярний препарат від грипу
27/12/2016 0
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На всій території України ввели повну заборону на популярний лікарський засіб “Gripex NOC”.
У Держслужбі з лікарських засобів та контролю за наркотиками визначили повну заборону продажу, зберігання та реалізації таблеток від грипу “Gripex NOC” (таблетки у блістерах №6) виробництва компанії “Фармація Інтернешнл Інк.”, США.
Відзначається, що “Gripex NOC” не є зареєстрованими ліками в Україні, повідомляє Радіо 24.
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