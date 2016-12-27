У тернопільських аптеках заборонили продавати популярний препарат від грипу

27/12/2016 0
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На всій території України ввели повну заборону на популярний лікарський засіб “Gripex NOC”.

У Держслужбі з лікарських засобів та контролю за наркотиками визначили повну заборону продажу, зберігання та реалізації таблеток від грипу “Gripex NOC” (таблетки у блістерах №6) виробництва компанії “Фармація Інтернешнл Інк.”, США.

Відзначається, що “Gripex NOC” не є зареєстрованими ліками в Україні, повідомляє Радіо 24.

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