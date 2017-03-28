У тернопільських абітурієнтів залишилися лічені дні, щоб обрати своє майбутнє

28/03/2017 Розмір тексту:

Термін реєстрації учасників ЗНО-2017 уже завершився. Проте до кінця березня абітурієнти ще мають можливість внести зміни до реєстраційних документів. Від обраного предмету залежить вступ на ту чи іншу спеціальність у вищі навчальні заклади.

Для участі у ЗНО-2017 в Україні зареєструвалося понад 260 тисяч абітурієнтів. Цього року тестування з двох предметів обов’язкове для всіх одинадцятикласників, оскільки його поєднують з державною підсумковою атестацією.

«Без ЗНО не зможе обійтися жоден одинадцятикласник. Оскільки цього року його теж поєднують з державною підсумковою атестацією. Тобто кожен одинадцятикласник повинен скласти ЗНО, як мінімум, з двох предметів: обов’язковий українська мова та література, і ще один обов’язковий – математика, або історія, або біологія – на вибір. Реєстрація учасників ЗНО вже завершилася але ще є можливість вночити зміни до реєстраційних документів», – каже заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Зовнішнє незалежне оцінювання цього року стартує дещо раніше: 23 травня. Тестування відбудеться з незначними змінами. Загалом процес обіцяють зробити більш організованим. Завершується ЗНО-2017 шістнадцятого червня. У цьогорічній вступній кампанії подаватимуть документи лише в електронному вигляді.