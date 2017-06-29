У тернопільському ВУЗі “розбазарили” майже 600 тисяч гривень

29/06/2017 Розмір тексту:

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області під час планової ревізії у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму понад 586 тис. грн., з яких 561 тис.грн. відшкодовано.

Про це повідомляє управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Зокрема, через неналежний внутрішній контроль безпідставно виплачено зарплату працівникам, які перебували за межами країни або на стаціонарному лікуванні. Також виявлено факти завищення надбавок та надання додаткових відпусток. Усе це призвело до зайвого витрачання коштів на оплату праці з нарахуваннями на суму майже 409 тис. грн.

Ще майже 50 тис. грн використано на оплату завищеної вартості ремонтних робіт та комунальних послуг, спожитих орендарем.

Водночас окремі випускники, що навчалися за державним замовленням, порушивши законодавство та умови договорів, не відпрацювали трьохрічного терміну у загальноосвітніх або професійно-технічних навчальних закладах. При цьому вони не повернули до державного бюджету понад 102 тис. грн отриманої ними одноразової адресної допомоги. Ще майже 25 тис.грн. університет недоотримав від студентів за проживання у гуртожитках.

За допущені порушення до адмінвідповідальності за ст.164-2 КУпАП притягнуто 12 посадових осіб університету, до дисциплінарної – 71 особу.

Про результати ревізії проінформовано прокуратуру Тернопільської області.