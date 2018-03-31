У тернопільському вузі обікрали студентку, поки вона була у вбиральні

31/03/2018 Розмір тексту:

Мобільний телефон марки «Asus» та грошові кошти викрала невідома особа. Саме з таким повідомленням до працівників Тернопільського відділу поліції звернулась місцева мешканка.

Заявниця розповіла, що в приміщенні навчального закладу її обікрали. Зловмисник скористалася моментом допоки вона знаходилась у вбиральні, а речі залишила на підвіконні. Невідомий обнишпоривши ранець дівчини, викрав 50 американських доларів, 600 гривень та засіб зв’язку.

У ході розшукових заходів поліцейські розшукали зловмисника. Вони встановили, що протиправне вчинив тернополянин 1999 року народження Молодик у скоєному зізнався.

Підозрюваному загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.