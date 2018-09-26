У тернопільському виші відбулася зустріч проросійського політика зі студентами, громадськість обурена

26/09/2018 Розмір тексту:

Проросійські сили реваншу вбачають у передвиборчих перегонах хороший засіб реалізувати власний потенціал. Сергій Тарута – кандидат в президенти від Політична Партія “Основа”, наприклад, добровільно-примусово «зібрав» студентів Юридичного факультету ТНЕУ (Тернопільський Національний Економічний Університет).

«У нас є запитання до керівництва університету. По-перше, чому і досі застосовуються совкові методи «зігнати і просвітити» замість дати студентам право вибору. По-друге, чому держава установа є майданчиком для проросійських політичних сил», – говорить Іван Ковалик, координатор тернопільського осередку «Вільних Людей».

Порядок денний партії «Основа» та Сергія Тарути майже дослівно перекликаються із тезами проросійських та антиукраїнських партій – Опозиційний блок та Політична партія “За Життя”. Діяльність партії та інших проросійських структур і політиків беззаперечно приведе до реваншу «п’ятої колони».

Декілька фактів про партію та її політичну платформу:

– керівник партії «Основа» Андрій Ніколаєнко – голова Кіровоградської ОДА в часи режиму Віктора Януковича, публічно засуджував Євромайдан та його цінності;

– відстоює надання російській мові офіційного статусу;

– виступає проти вступу України в НАТО;

– підтримує вирішення конфлікту на Донбасі шляхом прямих переговорів (компромісу) з агресором, «ДНР» та «ЛНР»;

– вважає питання мови, історії, релігії неактуальним, їх слід відкласти на невизначений термін.

«Сьогодні в Україні діє багато проросійських структур і політиків, які намагаються повернути нас «в обійми» до Росії. Ми вже формуємо офіційний запит до керівництва Юридичного факультету та Тернопільського національного економічного університету з вимогою роз‘яснити ситуацію і в подальшому не практикувати такі дії», – додає Ковалик.

«Вільні Люди» закликають українських політиків та керівників закладів освіти не залучати студентів і не проводити агітаційну роботу проросійських та інших політичних партій.