У тернопільському виші відбулася зустріч проросійського політика зі студентами, громадськість обурена
Проросійські сили реваншу вбачають у передвиборчих перегонах хороший засіб реалізувати власний потенціал. Сергій Тарута – кандидат в президенти від Політична Партія “Основа”, наприклад, добровільно-примусово «зібрав» студентів Юридичного факультету ТНЕУ (Тернопільський Національний Економічний Університет).
«У нас є запитання до керівництва університету. По-перше, чому і досі застосовуються совкові методи «зігнати і просвітити» замість дати студентам право вибору. По-друге, чому держава установа є майданчиком для проросійських політичних сил», – говорить Іван Ковалик, координатор тернопільського осередку «Вільних Людей».
Порядок денний партії «Основа» та Сергія Тарути майже дослівно перекликаються із тезами проросійських та антиукраїнських партій – Опозиційний блок та Політична партія “За Життя”. Діяльність партії та інших проросійських структур і політиків беззаперечно приведе до реваншу «п’ятої колони».
Декілька фактів про партію та її політичну платформу:
– керівник партії «Основа» Андрій Ніколаєнко – голова Кіровоградської ОДА в часи режиму Віктора Януковича, публічно засуджував Євромайдан та його цінності;
– відстоює надання російській мові офіційного статусу;
– виступає проти вступу України в НАТО;
– підтримує вирішення конфлікту на Донбасі шляхом прямих переговорів (компромісу) з агресором, «ДНР» та «ЛНР»;
– вважає питання мови, історії, релігії неактуальним, їх слід відкласти на невизначений термін.
«Сьогодні в Україні діє багато проросійських структур і політиків, які намагаються повернути нас «в обійми» до Росії. Ми вже формуємо офіційний запит до керівництва Юридичного факультету та Тернопільського національного економічного університету з вимогою роз‘яснити ситуацію і в подальшому не практикувати такі дії», – додає Ковалик.
«Вільні Люди» закликають українських політиків та керівників закладів освіти не залучати студентів і не проводити агітаційну роботу проросійських та інших політичних партій.
Додати свій коментар
Головні новини
- У Чорткові виявили радянську авіабомбу
- У тернопільському виші відбулася зустріч проросійського політика зі студентами, громадськість обурена
- На Тернопільщині впав у криницю і загинув місцевий житель
- Віктор Овчарук: «Cьогодні, як ніколи, тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні»
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...