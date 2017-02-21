У тернопільському травмпункті знов аншлаг

21/02/2017 Розмір тексту:

У травмпункті Тернопільської лікарні швидкої допомоги знову ажіотаж. Тернополяни масово травмуються через ожеледицю на тротуарах і бурульки, які надвисають зверху. Відтак жителів обласного центру і гостей міста просять бути обачними.

У дворах і на тротуарах дуже слизько, – скаржаться тернополяни. Протиожеледна суміш використовується лише в центрі. Як наслідок – збільшення кількості травмувань. Цей факт підтверджують у травмпункті.

«Завжди помітна тенденція, під час ожеледиці більшає звернень до травмпункту. Маємо кілька десятків звернень за добу. Серед травм – переважно забої, переломи, розтягнення. Ще одна причина травмувань – це бурульки. Погода зараз сприяє їхньому утворенню, тож тернополянам радимо бути обачними», – каже черговий лікар травмпункту Тетяна Ганич.

В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради запевняють: бурульки збивають щодня. Найбільше їх у центрі міста. Але через перепади температурних показників, вони утворюються знову.