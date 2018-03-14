У тернопільському торговому центрі спіймали нелегала з Конго
14/03/2018 0
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13 березня патрульні разом з працівниками міграційної служби проводили спільні профілактичні заходи «Мігрант» з протидії нелегальній міграції.
У приміщенні торгового центру, що на вулиці Текстильній, вони виявили 30-річного громадянина республіки Конго. З’ясувалося, що його відрахували з університету. Також він порушив міграційне законодавство і перебуває на території України незаконно.
На нелегала склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).
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