У тернопільському торговому центрі спіймали нелегала з Конго

14/03/2018 Розмір тексту:

13 березня патрульні разом з працівниками міграційної служби проводили спільні профілактичні заходи «Мігрант» з протидії нелегальній міграції.

У приміщенні торгового центру, що на вулиці Текстильній, вони виявили 30-річного громадянина республіки Конго. З’ясувалося, що його відрахували з університету. Також він порушив міграційне законодавство і перебуває на території України незаконно.