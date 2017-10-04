У тернопільському супермаркеті продають іграшки з написом “Россия вперед”. ФОТО

04/10/2017 Розмір тексту:

Іграшкову “газель” у кольорах прапора країни-окупанта та з написом “Россия вперед” сфотографували у тернопільському супермаркеті “Мама”.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на FB-допис у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”.

“Ось такі іграшки продають у Тернополі в супермаркеті “Мама”, – написали у спільноті.

Водночас, пост викликав жваве обговорення в коментарях.

“Оце проблема“, – ділиться думками Світлана Хацаюк. У відповідь користувачі зауважують: “Швидше прикре непорозуміння і неповага до самих себе, але почуття гідності не всім дано, тут ви праві”.

А дехто навпаки іронізує: “Расії …має бути встидно ..за ..то що їхні іграшки продаються за гривні.”