У тернопільському супермаркеті продають іграшки з написом “Россия вперед”. ФОТО

04/10/2017 0
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Іграшкову “газель” у кольорах прапора країни-окупанта та з написом “Россия вперед” сфотографували у тернопільському супермаркеті “Мама”.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на FB-допис у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”.

“Ось такі іграшки продають у Тернополі в супермаркеті “Мама”, – написали у спільноті.

Водночас, пост викликав жваве обговорення в коментарях.

“Оце проблема“, – ділиться думками Світлана Хацаюк. У відповідь користувачі зауважують: “Швидше прикре непорозуміння і неповага до самих себе, але почуття гідності не всім дано, тут ви праві”.

А дехто навпаки іронізує: “Расії …має бути встидно ..за ..то що їхні іграшки продаються за гривні.”

Однак більшість сходиться на тому, що це все ж “Зрада”.

 

Ось такі іграшки продають у Тернополі в супермаркеті «Мама».

Опубліковано Від Тарнополя до Тернополя 3 жовтня 2017 р.

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