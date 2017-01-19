У тернопільському супермаркеті продають дитячий сік з “сюрпризом”. ФОТО

19/01/2017 0
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Замість смачного соку для дитини, жінка отримала зіпсований продукт. Хоча на упаковці вказана ще свіжа дата виготовлення.

У спільноті «Від Тарнополя до Тернополя» жінка розмістила допис про те, що небезпечний сік купила в одному із супермаркетів «Сільпо». Коли вона розрізала упаковку, аби нагріти рідину для малечі, то побачила шар зеленої цвілі. Якби дитина пила з трубочки, то ніхто б навіть не знав, що всередині був такий неприємний «сюрприз».

Тернополянка не розуміє, звідки цвіль могла взятися в герметичній упаковці. Вона застерігає батьків бути обачними, пише Галас.

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