У тернопільському супермаркеті продають дитячий сік з “сюрпризом”. ФОТО

19/01/2017 Розмір тексту:

Замість смачного соку для дитини, жінка отримала зіпсований продукт. Хоча на упаковці вказана ще свіжа дата виготовлення.

У спільноті «Від Тарнополя до Тернополя» жінка розмістила допис про те, що небезпечний сік купила в одному із супермаркетів «Сільпо». Коли вона розрізала упаковку, аби нагріти рідину для малечі, то побачила шар зеленої цвілі. Якби дитина пила з трубочки, то ніхто б навіть не знав, що всередині був такий неприємний «сюрприз».

Тернополянка не розуміє, звідки цвіль могла взятися в герметичній упаковці. Вона застерігає батьків бути обачними, пише Галас.