У тернопільському супермаркеті молодики випили алкоголю на 1600 гривень
03/03/2017 0
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Вчора, близько 19-ї години, на службу 102 надійшло повідомлення, що в торговому центрі на вулиці Перля невідомі особи випили алкоголю на 1600 гривень.
Інспектори оперативно виїхали на місце події, де виявили двох громадян в нетверезому стані. Вони навідріз відмовлялися заплатити за випитий алкоголь, мотивуючи тим, що у них при собі немає грошей. Полісмени встановили осіб. 37-річний правопорушник уже був двічі судимий за крадіжки.
Відтак патрульні викликали слідчо-оперативну групу, для з’ясування усіх обставин, повідомляють в управлінні патрульної поліції.
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