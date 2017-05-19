У тернопільському ставі впіймали рибу-гіганта. ФОТО

19/05/2017 Розмір тексту:

Великого розміру рибу впіймали на Тернопільському ставі.

Фото здобичі розмістили у соцмережах, повідомляє сайт 0352.ua.

“На Тернопільському ставку щасливчик-рибалка ось такого білого амурчика впіймав)

Хех тепер можна сміло з родиною відпочивати. Хтось здається казав, що він має 14 кг.

Чи скільки він там мав?”, – йдеться в підписі до фото.

Судячи з фото, виникають сумніви, щоб риба важила цілих 14 кг, але улов справді небуденний.