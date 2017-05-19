У тернопільському ставі впіймали рибу-гіганта. ФОТО
19/05/2017 0
Розмір тексту:
Великого розміру рибу впіймали на Тернопільському ставі.
Фото здобичі розмістили у соцмережах, повідомляє сайт 0352.ua.
“На Тернопільському ставку щасливчик-рибалка ось такого білого амурчика впіймав)
Хех тепер можна сміло з родиною відпочивати. Хтось здається казав, що він має 14 кг.
Чи скільки він там мав?”, – йдеться в підписі до фото.
Судячи з фото, виникають сумніви, щоб риба важила цілих 14 кг, але улов справді небуденний.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Погода
Опитування
- Loading ...