У тернопільському ставі впіймали рибу-гіганта. ФОТО

19/05/2017 0
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Великого розміру рибу впіймали на Тернопільському ставі.

Фото здобичі розмістили у соцмережах, повідомляє сайт 0352.ua.

“На Тернопільському ставку щасливчик-рибалка ось такого білого амурчика впіймав)
Хех тепер можна сміло з родиною відпочивати. Хтось здається казав, що він має 14 кг.
Чи скільки він там мав?”, – йдеться в підписі до фото.

Судячи з фото, виникають сумніви, щоб риба важила цілих 14 кг, але улов справді небуденний.

 

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