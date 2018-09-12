У тернопільському ставі спіймали велетенського коропа. ВІДЕО
12/09/2018 0
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10 вересня близько 19 години, на березі тернопільського ставу, в районі Надставної церкви, місцеві рибалки дивували перехожих своїм незвичайним уловом.
За словами щасливих чоловіків, вони хвилин 15 намагались витягнути з води гігантського коропа. І їм це вдалося. Ще раніше азартні тернополяни впіймали трішки меншого коропа.
– На що ловите, хлопці, – запитав журналіст “Про все” щасливих рибалок.
– На гачки, – віджартувались рибалки.
Чоловіки раділи навіть незначному улову і радо фотографувались на пам’ять.
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