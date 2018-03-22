У тернопільському притулку обікрали уродженку Нігерії

22/03/2018 Розмір тексту:

Золоті сережки, два срібних кільця та планшет марки «Lenovo» викрала невідома особа. Саме з такою заявою до працівників Тернопільського відділу поліції звернулась жителька обласного центру.

Заявниця – уродженка Нігерії, яка проживає в притулку для осіб, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Вона розповіла, що з кімнати, за місцем її проживання зникли матеріальні цінності, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне вчинила раніше судима місцева мешканка. Підозрювана 1992 року народження у скоєному зізналася. Викрадену комп’ютерну техніку вона встигла реалізувати, а кошти витратити на власні потреби. Золоті прикраси вирішила залишити собі, які в подальшому були вилучені правоохоронцями.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті Кримінального кодексу України.