У тернопільському парку спіймали двох планокурів

14/11/2017 Розмір тексту:

У незаконному зберіганні наркотичної речовини підозрюють тернопільські правоохоронці двох мешканців обласного центру. Наркотики вони носили з собою і, як запевняють, для власного вживання.

Двох підозрілих молодиків у парку «Загребелля» 12 листопада близько 19 години помітили нацгвардійці, котрі патрулювали вулиці міста. При появі працівників Нацгвардії зловмисники повелися дивно: викинули щось на землю та намагалися втекти. Їх спинили та викликали наряд працівників поліції. Поліцейські виявили у згортку подрібнену речовину схожу на марихуану. Зі слів юнаків, усе вилучене вони використовували для власних потреб.

Підозрілу речовину правоохоронці направили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно частини 1 статті 309 ККУ (зберігання наркотиків). Канали надходження сировини встановлюють правоохоронці, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.