У тернопільському парку оселилися екзотичні тварини. ФОТО

02/11/2017 Розмір тексту:

В Тернопіль приїхав найбільший в Україні пересувний цирк – манеж має 21 м висоти та 50 м в діаметрі.

Наразі працівники закінчують встановлювати манеж. 2 листопада цирк дасть першу виставу для соціально незахищених категорій населення, повідомляє “20 хвилин”.

Цирк відомий не лише величезним манежем, а й екзотичними тваринами, які беруть участь у виставі. Зокрема на обгородженій території цирку в парку Шевченка можна побачити бізонів, верблюдів, зебр, страусів та кенгуру.