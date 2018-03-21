У тернопільському парку на жінку напала зграя собак

21/03/2018 Розмір тексту:

Серед білого дня у парку Топільче шість собак атакували молоду жінку. Тернополянка відбулася добрячим переляком та зіпсованим взуттям. Та могло бути й гірше.

– Хвилину тому в парку Топільче. 6 песиків. Добре, що “угі” товсті і нога ціла. Йду, розмовляю по телефону з чоловіком, вони поруч пробігали… А ви і далі продовжуйте захищати тварин, – пише на своїй сторінці у Фейсбук Оксана Возняк.

Хтось у коментарях під постом тернополянки навіть піджартовує із захисників тварин, повідомляє Терен.

– Як? Ви не мали з собою пакета з їжею для вуличних собак? Ех, безсердечна… Це, звичайно, чорний гумор, бо захисники ж постійно наголошують носити з собою харчі для собак, – пише Алінка Стефурак.

Інші – шкодують жінку, яка опинилася у такій ситуації і радять повідомити відповідні служби. Адже нападають на людей здебільшого тварини зі сказом.

– Я думаю, Оксано, тобі треба звернутись до якоїсь служби і повідомити їм. То не є так часто – напади зграй собак на людей, принаймні у нас в Тернополі, – рекомендує Яна Іщук.