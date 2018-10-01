У тернопільському парку на чоловіка напали двоє гопників

01/10/2018 Розмір тексту:

Двох чоловіків, причетних до грабежу, розшукують правоохоронці Тернополя. Потерпілий – житель Гусятинського району, але мешкає наразі в обласному центрі.

Чоловік в ніч з 26 на 27 вересня близько 23:30 повертався додому через парк Національного Відродження. На одній з малоосвітлених алейок його перестріла компанія з чотирьох осіб. Двоє з них підійшли до потерпілого та збили кепку. Чоловік почав тікати. Аби переконатися, що його не переслідують, зупинився. І в цей момент на нього напало двоє невідомих. Вдарили та відтягнули подалі від стежки.

Потерпілий пригадує, що хлопці почали бити його ногами та руками. Після цього один з нападників забрав мобільний телефон, вартістю більш як 11200 гривень, та усі втекли. До поліції чоловік звернувся лише через добу після нападу. Він зумів описати нападників.

Одному з грабіжників на вигляд 20-25 років. Він худорлявої тілобудови, зростом 180-185 сантиметрів. Був одягнутий в темну синтетичну куртку з капюшоном, в темні штани та кросівки. На голові була бейсболка. Мав при собі рюкзак.

Інший – середньої тілобудови, виглядав на 19-21 рік. Зріст – 170-175 сантиметрів. Одягнутий в темний спортивний костюм та кросівки.

Хто впізнав нападників або знає їхнє місцеперебування, телефонуйте на лінію “102” або за номерами: 27-11-70, (067) 351-38-37 та (068) 790-81-89. Анонімність гарантується.

У поліції також зазначають, що з першого жовтня, з метою забезпечення громадського порядку та профілактики злочинів, в парках Тернополя чергуватимуть додаткові наряди поліції. До піших патрулів входитимуть працівники управління патрульної поліції та бійці Національної гвардії.