У тернопільському парку коїться щось моторошне і незрозуміле. ФОТО

23/12/2016 Розмір тексту:

Тернопільські вандали познущалися над чужими фотографіями та добряче налякали місцевих мешканців.

“Не знаю що це за злі жарти, чи порча, але думаю буде правильно якщо кину сюди. Парк Шевченка. виколоті очі та перевязані ниткою”, – написав місцевий мешканець у спільноті “Типовий Тернопіль”.

Джерело: ternopil.te.ua