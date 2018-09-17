У тернопільському парку дерево впало на алею, якою йшли люди. ФОТО

17/09/2018 Розмір тексту:

В тернопільському гідропарку суха береза впала на алею, якою саме йшли люди.

Про це у Facebook у спільноті Тернопільські плітки написала Nadia Kachun

“Вчора прогулюючись гідропарком ”Топільче” сталась неприємна подія, кілька кроків позаду нас на алею, де ходять люди і їздять велосипедисти впало дерево. Цікаво, якби когось воно забило, хто б за це відповідав? Чому в працівників парку така безвідповідальність до роботи по обрізці дерев парку?”, – пише жінка.

“Бо як почнуть різати, то підніметься кіпіш про забудову парку:) Прибиті пішоходи це краще ніж забудований парк!”, – іронізує Юрій Богданович.

“Взагалі не розумію для чого ті парки. Повирізати все і позакладати бруківкою”, – з сарказмом зауважує Volodymyr Romanko.

“Не зрізають, бо як тільки починають санітарну чистку, то біжить натовп з вилами і криками “рубають парк”, “дерева ще живі”, тощо. А не зріжеш біжать і кричать “влада погана покажіть, де тут скаржитись”. Що людям не роби, все одно все перекрутять в негатив. Знайомі чистили взимку лінії електропередач тролейбуса від гілок, щоб під час грози не обривало лінію, так стільки матюків про себе зроду не чули. Зате якщо вітер зламає гілку і люди 2 дні будуть без транспорту сидіти, то будуть крики, що при владі одні козли. Так що маємо те, на що заслужили”, – зауважує Elizabeth Burkovska.

Джерело: 0352.ua