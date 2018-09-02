У ТНЕУ урочисто посвятили першокурсників у студенти. ФОТО

02/09/2018 Розмір тексту:

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна сьогодні, 1 вересня взяв участь в урочистій церемонії посвяти першокурсників у студенти Тернопільського національного економічного університету.

«Студентство — це неповторна пора у житті кожного із нас. Нехай усі роки вашого навчання будуть сповнені новими пошуками та звершеннями заради освоєння корисних навиків майбутнього фахівця, духовно збагаченого й патріотично вихованого громадянина своєї держави, гідного представника молодої української інтелігенції. Щиро зичу натхнення, не зупинятися на досягнутому й постійно вдосконалюватися. Бажаю кожному віднайти свою життєву дорогу та впевнено крокувати нею», — звернувся у вітальному слові очільник області.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять Героїв України, яким судилося загинути за незалежність нашої держави. В добру путь студентів благословили Архієпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ КП Нестор та священик парафії святого Пантелеймона Цілителя УГКЦ отець Василь Чамарник.

Ректор ТНЕУ, професор Андрій Крисоватий до нових членів університетської родини звернувся з цінними настановами.

На завершення урочистостей відбувся флешмоб, під час якого студенти університету сформували символічні слова: «Студентська молодь – України цвіт! Студентська молодь хай дивує світ!».