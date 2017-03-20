У колишньому бомбосховищі в центрі Тернополя хочуть відкрити кафе

15/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільський академічний обласний український драмтеатр імені Тараса Шевченка шукає інвестора для облаштування мистецького кафе у підвальному приміщенні. Раніше там було бомбосховище. Наразі приміщення в аварійному стані, потребує ремонту. Його готові запропонувати всім потенційним інвесторам. Оберуть той проект, який виглядатиме найбільш привабливо.

Підвальне приміщення у драмтеатрі відповідає всім вимогам для облаштування кафе. В оренду готові надати близько двохсот квадратних метрів усередині, а також чималу територію просто неба біля театру.

«Ми б дуже хотіли, щоб у театрі запрацювало кафе. Майже кожен театр в Україні має своє кафе. Актори мали б де пообідати. Проте є ряд вимог до потенційних орендарів – кафе повинне бути автономним від театру, це стосується також і теплопостачання. Також хотілося б, щоб це кафе було витримане у мистецькому стилі. Я мрію, щоб це був такий музей театралів, щоб там висіли афіші вистав, а також були інші мистецькі елементи», – каже директор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борис Репка.

Охочим взятися за облаштування мистецького кафе радять звертатися з пропозиціями до обласної ради. Спеціальна комісія проводитиме відкритий конкурс.