У тернопільському готелі можна відчути себе Гаррі Поттером. ФОТО

23/03/2017 Розмір тексту:

Хостел, де відвідувачі можуть зробити селфі з чарівною паличкою та на мітлі, має усі шанси стати новою туристичною «фішкою» Тернополя.

В січні 2017 року в Тернополі відкрили незвичний хостел, сама тільки назва якого одразу інтригує – «У Поттера». Всередині інтер’єр пронизаний атмосферою світу з книжок Джоан Ролінґ про найвідомішого чаклуна у світі – Гаррі Поттера, пише сайт Безтабу.

При вході в хостел гостей зустрічає великий чорний пес, в якому знавці «поттеріани» впізнають перевтіленого анімага Сіріуса Блека. Проходимо до рецепції і «зачаровуємось» по-справжньому – кількість «магічних» предметів на квадратний метр зашкалює.

Чого тут лишень немає: відьмацькі мітли, сова Гедвіґа, портрети директора Албуса Дабмлдора та усіх деканів школи чаклунства Гоґвортсу, оленячі роги… Поруч на стелажі стоять усі вісім томів «поттеріани». А особливо цікаві тут чаклунські «реліквії»: філософський камінь та зуб Василіска (велетенського змія-прим.авт). Ну і звичайно, як же без славнозвісних круглих окулярів та чарівної палички Гаррі.

«Ми намагались продумати кожну дрібничку, щоб хто читав і не читав ці книжки, могли відчути чарівну атмосферу. Ось, наприклад, в нас навіть є скляні колби з настійками і зіллям, які варили учні Гоґворсту. Скоро ми перенесемо їх до бібліотеки, над створенням якої зараз працюємо. Окрім книг, там будуть зібрані горокракси (спеціальні магічні предмети світу Гаррі Поттера. Вони служать для зберігання частинки душі окремо, – прим.авт). Деякі вже є: щоденник Тома Редла, чаша Хельґи Гафелпаф і скоро буде готова діадема Ровени Рейвенклов», – розповідає директор хостелу Людмила Пахолок.

Знаходиться міні-готель на вулиці Перля, 1.

Ціни на проживання помірні. У 2-місному номері – 150 грн за добу з людини. У 3-місному– 100 грн. Також передбачені знижки при проживанні більше місяця. Доба у хостелі тоді коштуватиме гостю лише 70 грн.

Процес тематичного облаштування номерів хостелу в розпалі. В коридорах ми можемо зустріти моторошних смертежерів, лісника Геґріда, чи хрещеного Гаррі Сіріуса Блека. А у вбиральнях збираються розклеїти шпальти чаклунської газети «Щоденний віщун».

«Ідея створення саме такого тематичного міні-готелю виникла внаслідок величезного захоплення магічним світом створеним Джоан Ролінґ у своїх книгах про трійку чарівників, яких щиро полюбили у всьому світі. Ми позиціонуємо наш хостел як міні-готель, бо не маємо номерів, де мешкає більше як троє людей. Намагаємось зробити так, щоб тут було комфортно жити не лише в побутовому плані, але й цікаво і незабутньо», – пояснює Людмила Пахолок.