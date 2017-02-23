У тернопільському футболі – двовладдя
Війна за посаду голови Тернопільської обласної федерації отримала несподіване продовження.
На Тернопільщині з’явилася ще одна федерація футболу.
Не зумівши увійти в федерацію з парадного входу, нардеп з блоку Порошенка Юрик очолив наспіх створену громадську спілку “Федерація футболу Тернопільської області”. Натомість Володимир Мариновський залишився головою ТОФФ, яку багато років очолював.
Після того, як футбольний функціонер відбив усі атаки адмінресурсу, був задіяний інший сценарій.
У Києві поставили під сумнів легітимність існуючої федерації, а тим часом з’явилась ще одна – на чолі з нардепом.
Зрозуміло, що з врахуванням політичної кон’юнктури дуже висока ймовірність, що керівництво ФФУ захоче мати справу саме з установою, яку очолює його однопартієць, а Мариновський – залишиться за бортом.
Таким чином, владній команді області вдалося те, що було не до снаги вертикалі Януковича, яка свого часу також намагалася змістити Мариновського.
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Коментарі (6)
Зборівчанин24/02/2017
якщо так працюватиме Тарас як на округу, то нарешті будуть зміни і у футболі!!!Успіхів тобі Тарасе
піп24/02/2017
ЧАС БЕЗПЛІДНОГО ДЕПУТАТСТВА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
ГОНТА24/02/2017
ПОЛІТИКА БРЕХНІ ТА ВІЧНИХ ІНТРИГ ВІД ЮРИКА НЕМАЄ ЖОДНИХ ПЕРСПЕКТИВ
Знаючий24/02/2017
За часів Януковича, на Мариновського ніхто не посягав, оскільки бо він сам став частиною команди Януковича в футболі. Саме він за 50 тисяч доларів США (які привіз Сафіулін і передав йому в аеропорту Тернополя) продав свого свого колишнього друга і однопартійця Суркіса, підтримавши ставленика Януковича – Конькова. Саме за це його і винагородили посадою віце-президента ФФУ. Отака-от реальність.
Віталій24/02/2017
Давно пора гнати того мариновского, а то засидівся і обікрався вже достатньо
Гупало Василь23/02/2017
Два барани в футболі. Один бандюк старий, другий бандюк від влади. Нахер двох і вибрати людину з футбольного середовища.