У тернопільському футболі – двовладдя

23/02/2017 Розмір тексту:

Війна за посаду голови Тернопільської обласної федерації отримала несподіване продовження.

На Тернопільщині з’явилася ще одна федерація футболу.

Не зумівши увійти в федерацію з парадного входу, нардеп з блоку Порошенка Юрик очолив наспіх створену громадську спілку “Федерація футболу Тернопільської області”. Натомість Володимир Мариновський залишився головою ТОФФ, яку багато років очолював.

Після того, як футбольний функціонер відбив усі атаки адмінресурсу, був задіяний інший сценарій.

У Києві поставили під сумнів легітимність існуючої федерації, а тим часом з’явилась ще одна – на чолі з нардепом.

Зрозуміло, що з врахуванням політичної кон’юнктури дуже висока ймовірність, що керівництво ФФУ захоче мати справу саме з установою, яку очолює його однопартієць, а Мариновський – залишиться за бортом.

Таким чином, владній команді області вдалося те, що було не до снаги вертикалі Януковича, яка свого часу також намагалася змістити Мариновського.