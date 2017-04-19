Через розетку в тернопільському дитсадку ледь не сталася пожежа
19/04/2017 0
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Коротке замикання ледь не спричинило пожежу в одному з тернопільських дитсадків.
Як повідомили в управлінні ДСНС, 18 квітня о 08:30 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про горіння електрощитової на території дитячого садочку у місті Тернопіль. На місце події оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
По прибуттю встановили, що у приміщенні пральні відбулося коротке замикання розеки без подальшого горіння. Рятувальники провітрили приміщення від диму.
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