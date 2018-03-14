У тернопільському банку не дорахувалися 7 мільйонів гривень, 70 тисяч доларів та 17 тисяч євро

14/03/2018 Розмір тексту:

Понад сім мільйонів гривень, майже 70 тисяч доларів, 17 630 Євро – таку нестачу виявили ревізори в одному з банків Тернополя. Перевірка у фінансове відділення прийшла без попередження. Її надіслали представники з головного офісу банку.

Про відсутність великої суми грошей в обласне управління поліції повідомив представник головного столичного офісу фінансової установи. На місце ймовірного злочину виїжджала слідчо-оперативна група та поліцейські детективи.

За словами керівника відділу розслідуванння особливо тяжких злочинів слідчого управління Юрія Барабана, директор банку не одразу з’явилася на місці роботи. Її присутність потрібна була, аби разом з головним касиром спільно відімкнути сейф.

Коли виявили нестачу грошей, працівники установи комусь зателефонували і частину коштів, а це 3,5 мільйонів гривень, вони повернули у банк. Ще 6 мільйонів чотириста тисяч гривень невідомо де. Касир свою причетність до зникнення такої великої суми заперечує.

Працівники поліції встановлюють, куди щезли гроші, а також відпрацьовують версію щодо співпраці керівника банку з людьми, які займаються незаконною торгівлею іноземною валютою.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 191 частина 5 ККУ – Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.