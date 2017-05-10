У тернопільському аквапарку ледь не втопилася дитина

10/05/2017 0
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Ввечері 8 травня у тернопільському аквапарку «Алігатор» без свідомості з води витягли хлопчика 2011 року народження. Він мало не втопився, залишившись без нагляду.

Як повідомили в прес-службі головного управління національної поліції в Тернопільській області, поки тато ходив продовжувати плату за користування басейном, його син, залишившись наодинці, перейшов з дитячого у дорослий басейн. Почав тонути. Його витягнули в важкому стані, але лікарі встигли реанімувати хлопчика, повідомляє Погляд.

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