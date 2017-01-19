У тернопільського валютника конфіскували 5 тисяч доларів

19/01/2017 Розмір тексту:

Поліцейські безсилі у боротьбі з валютниками.

В цьому переконує начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, передає сайт 0352.ua.

«Щоб довести кримінальну відповідальність необхідно задокументувати факт продажу валюти. Обидві сторони, які беруть участь в даному процесі, не зацікавлені у документації. Якщо їх затримати, кажуть: я позичав гроші, от тепер віддав», – пояснює складність Богомол.

Водночас він розповів про випадок, коли одного валютника таки вдалося затримати.

«До нас надійшла інформація, що чоловік торгує фальшивою валютою. Ми купили в нього 5 тис. доларів. Виявилося, що всі купюри були справжніми. Але суд конфіскував у нього дану суму, йому довелося відповідати за незаконні валютні операції», – розповів головний поліцейський Тернопільщини.

За його словами, після даного випадку він звертався в прокуратуру з пропозицією діяти по даній схемі: відкривати кримінальне провадження, на його підставі здійснювати оперативну закупку, а після цього притягувати валютників до відповідальності за продаж.

«Але в прокуратурі сказали, що це буде провокація», – розповів Богомол.

Тож від втілення цієї ідеї відмовилися.

Відтак валютники у Тернополі можуть спати спокійно, їх незаконній діяльності фактично нічого не загрожує.