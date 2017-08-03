У тернопільського підприємця через борг забрали “Хаммер”

02/08/2017 Розмір тексту:

Hummer H2, як борг за невиплачені послуги. Саме таким методом державна виконавча служба допомогла управлінню поліції охорони в Тернопільській області забрати гроші за надані послуги. За словами начальника УПО Олега Іващенка, їхня установа більше року співпрацювала з однією приватною фірмою Тернополя.

Поліцейські забезпечували охорону громадської безпеки та порядку на території підприємства, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області. Спочатку оплата надходила вчасно, проте впродовж останніх кількох місяців власник кошти не перераховував. Таким чином борг виріс у суму понад вісімсот тисяч гривень. Поліції охорони довелося захищати свої інтереси у суді. Таких випадків, стверджує Олег Іващенко, у їхній практиці було не багато.

– Даний випадок нашої співпраці з Тернопільським міським відділом ДВС доказав дієвість механізму примусового виконання рішення суду. Звичайно, що позитивний результат досягнуто завдяки вчасним та професійним діям працівників та чіткої організації їхньої роботи.

Аби повернути заборговані кошти, представники управління поліції охорони звернулися з позовом про стягнення грошей до суду. І як тільки Феміда його задовольнила, за справу взялися представники виконавчої служби Тернополя.

– Дане провадження і сам процес його здійснення є взірцевим прикладом співпраці між собою не лише органів державної влади, але державного виконавця і стягувача виконавчого провадження. З моменту відкриття і до скерування коштів стягувачу, УПО активно цікавилося роботою, цікавилося усіма моментами, допомагало у виявленні майна боржника, його транспортуванні, а потім й зберіганні, – розповів начальник Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Роман Литвин.

Усе відбувалося чітко та відповідно до закону. Уже наступного дня після рішення суду у боржника вилучили та арештували позашляховик. Далі його виставили на аукціон. І після того, як Hummer H2 пішов з-під молотка, управління поліції охорони отримало назад більшу частину коштів – понад 730 тисяч гривень, а 73 тисячі скеровано до державного бюджету, як виконавчий збір.