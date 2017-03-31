У тернопільського мультимільйонера серйозні проблеми?

31/03/2017 Розмір тексту:

За інформацією Генпрокурора Юрія Луценка, сьогодні понад 1000 правоохоронців проводять обшуки в офісах структур, пов’язаних з монополістом у сфері тютюнової диструбуції – Тедіс Україна (в минулому – “Мегаполіс Україна”).

У прокуратурі підозрюють посадових осіб компанії у виведенні з України в 2015-2017 роках 2,5 млдр. гривень. Правоохоронці встановили, що реальним власником бізнесу є російський мільярдер Кесаєв, стосовно якого розповсюджуються санкції, накладені рішенням РНБО. Росіянин є членом рада директорів одного із заводів, що випускають військову продукцію. Відтак, його можна вважати причетним до російської агресії в Україні.

Нагадаємо, що ще в 2015 році управляючим партнером “Мегаполісу” був тернопільський бізнесмен Андрій Ярема. Після появи у “Мегаполісі” нових співласників з українського боку Ярема втратив ведучі позиції у компанії. За неофіційною інформацією його повноваження звузились до діяльності в галузі диструбуції в Тернопільській області. Крім того, Ярема в останні роки інвестував чималі кошти в сільське господарство та будівництво.

Тернопільські активісти неодноразово пікетували структури “Мегаполісу”, вимагаючи накладення санкцій на російський бізнес в Україні.